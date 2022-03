Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola dans la course pour recruter Messi ? La réponse !

Publié le 23 mars 2022 à 7h15 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG l’été dernier, Lionel Messi a également été annoncé dans le viseur de Pep Guardiola à Manchester City. Mais ce dernier n’a même pas tenté le coup, et pour cause…

Après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone qui n’avait pas la capacité financière de le prolonger, Lionel Messi a donc opté pour une signature libre au PSG. L’attaquant argentin a signé un bail particulièrement juteux de 3 375 000€ brut par mois, soit le deuxième plus gros salaire du vestiaire parisien derrière Neymar et devant Kylian Mbappé. Et le Qatar était d’ailleurs la seule écurie en mesure de verser de tels émoluments à Lionel Messi au PSG.

Manchester City n’a même pas tenté pour Messi