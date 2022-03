Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo lâche une bombe sur Achraf Hakimi !

Publié le 23 mars 2022 à 8h45 par La rédaction

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021, Achraf Hakimi ne se sentirait pas bien et voudrait prochainement quitter le club de la capitale.

Le PSG a été très actif lors du dernier mercato estival. Si plusieurs joueurs en fin de contrat ont notamment rejoint la capitale, les Parisiens ont tout de même dépensé 65M€ pour recruter Achraf Hakimi. Venu renforcer un poste où Colin Dagba ne donnait pas satisfaction, l’international marocain est l’un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino cette saison, lui qui est apparu à 32 reprises. S’il semble avoir la totale confiance de son entraineur et de ses dirigeants, le latéral de 23 ans voudrait cependant quitter le Paris Saint-Germain, où il ne se sentirait pas bien actuellement.

« Il veut se barrer »