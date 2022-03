Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Real Madrid... Cette énorme sortie sur Mbappé !

Publié le 23 mars 2022 à 12h45 par A.M.

Invité à commenter l'avenir de Kylian Mbappé, Noël Le Graët ne voit pas d'inconvénient au fait que l'attaquant du PSG ne joue pas dans le même club que Karim Benzema.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG et il dispose même d'un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Une arrivée au sein du club merengue réjouirait d'ailleurs Karim Benzema, qui serait très heureux d'évoluer aux côtés du crack de Bondy en club. Mais pour Noël Le Graët, le fait que les deux attaquant de l'équipe de France jouent dans des clubs différents ne pose pas de problème.

«Pour moi, il n’y a pas de problème si l’un joue au Real et l’autre au PSG»