Mercato - PSG : Rafinha se lâche sur son départ cet hiver !

Publié le 23 mars 2022 à 13h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG à la Real Sociedad, Rafinha s’est confié sur les coulisses de son départ durant le mercato hivernal et semble l’avoir mauvaise contre le club de la capitale.

Désireux de dégraisser une partie de son effectif cet hiver, le PSG a finalement laissé filer Rafinha (29 ans) en prêt, le milieu offensif brésilien n’entrant plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino. Il a donc été prêté sans option d’achat à la Real Sociedad où il a retrouvé du temps de jeu, et dans un entretien accordé aux médias officiels de la Liga et rapporté par Canal Supporters , Rafinha est revenu sur les coulisses de son départ du PSG.

« Les derniers mois à Paris ont été difficiles »