Mercato - Barcelone : Ça se précise pour le prochain attaquant du Barça !

Publié le 23 mars 2022 à 13h00 par P.L.

Désireux de recruter un nouvel ailier pour pallier le départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait fait de Raphinha sa priorité pour cet été. D'ailleurs, Joan Laporta commencerait à avancer ses pions dans le dossier et serait plutôt optimiste.

Cet été, le FC Barcelone pourrait bien voir Ousmane Dembélé faire ses valises, l’international tricolore étant en fin de contrat en juin prochain. Après ses multiples tentatives qui ont été soldées par des échecs, la direction blaugrana ne compterait pas rouvrir les négociations avec l’ailier de 24 ans, à moins qu’il ne fasse le premier pas. De ce fait, Joan Laporta serait à la recherche d’un nouveau joueur qui puisse compenser le départ d’Ousmane Dembélé cet été. Et le président blaugrana aurait jeté son dévolu sur Raphinha, dont le profil énergique et dribbleur plairait grandement à Xavi. D’ailleurs, Joan Laporta commencerait à avancer ses pions pour l’international auriverde.

Le Barça a pris les devants pour Raphinha