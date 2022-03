Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà tranché pour le successeur d'Ousmane Dembélé !

Publié le 23 mars 2022 à 10h30 par P.L.

Face au possible départ d'Ousmane Dembélé cet été, le FC Barcelone se serait mis à la recherche de son successeur. Et pour le moment, Raphinha semble être la meilleure option pour ce rôle aux yeux du club catalan.

Plus le temps, plus Ousmane Dembélé prend le chemin d’un départ libre à l’issue de la saison. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’international tricolore voit sa situation avec la direction du FC Barcelone inchangée. Le club catalan, lui, aurait déjà fait une croix sur l’ailier de 24 ans et serait déjà à la recherche de son successeur. Dans cette optique, Joan Laporta aurait exploré quelques pistes sur le marché des transferts. Et le président blaugrana pourrait bien aller piocher en Premier League puisque Raphinha aurait retenu toute son attention. Auteur de prestations satisfaisantes dans une équipe de Leeds United à la peine cette saison, le Brésilien pourrait bien rejoindre la Catalogne cet été. D’ailleurs, cela semble être en bonne voie pour le moment.

Raphinha est le mieux placé pour remplacer Dembélé