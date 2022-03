Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse concurrence pour cette piste XXL de Longoria !

Publié le 23 mars 2022 à 12h10 par P.L.

En vue de la saison prochaine, l'OM chercherait à consolider son entrejeu. Dans cette optique, Pablo Longoria serait intéressé par Seko Fofana. Cependant, d'autres clubs seraient également sur le coup, dont l'OL.

Pour l’OM, le prochain mercato estival pourrait bien être assez mouvementé. Tout d’abord, le club phocéen pourrait perdre Boubacar Kamara, dont le contrat expire en juin prochain. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait déjà identifié son successeur en la personne de Jordan Veretout, qui n’entre plus vraiment dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma. Mais l’international tricolore ne serait pas la seule piste envisagée par le président de l’OM au milieu de terrain. L’Espagnol suivrait également avec attention la situation de Seko Fofana, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le RC Lens. Toutefois, la concurrence serait rude sur le dossier puisque le PSG serait également intéressé par le joueur de 26 ans. Et un autre club de Ligue 1 devrait entrer dans la danse.

L’OL suit aussi Seko Fofana