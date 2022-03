Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à tenter un coup à 15M€ pour cet été ?

Publié le 23 mars 2022 à 0h30 par A.C.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout devrait vraisemblablement quitter l’AS Roma à la fin de la saison.

La Serie A semble être l’un des terrains de chasse préférés de Pablo Longoria, qui le connait bien pour y avoir travaillé tout à tour avec la Juventus, Sassuolo et l’Atalanta. Ainsi, plusieurs renforts sont venus d’Italie ces dernières années et cela devrait continuer puisque le président de l’Olympique de Marseille semble avoir une nouvelle cible. Il s’agirait en effet de Jordan Veretout, international français qui a porté les couleurs du FC Nantes ainsi que de l’ASSE par le passé et qui évolue actuellement à l’AS Roma. L’arrivée de José Mourinho n’a pas vraiment été une bonne nouvelle pour lui et il pourrait donc décider de relancer sa carrière en Ligue 1, avec l’OM.

Veretout toujours plus proche d’un retour en France ?