Mercato - OM : Une piste de Longoria fixée à 15M€ ?

Publié le 22 mars 2022 à 19h10 par P.L.

Cherchant un successeur à Boubacar Kamara, qui pourrait partir libre à l'issue de la saison, l'OM aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout. D'ailleurs, Pablo Longoria saurait désormais à quoi s'en tenir puisque l'AS Roma a fixé son prix pour le joueur de 29 ans.

L’OM se prépare à un mercato estival assez mouvementé cet été. Face au possible départ libre de Boubacar Kamara, qui prend de plus en plus forme au fil du temps, Pablo Longoria serait à la recherche du successeur de l’international Espoir tricolore. Et le président phocéen pourrait bien aller piocher en Serie A puisqu’il ciblerait Jordan Veretout, qui n’entre plus vraiment dans les plans de José Mourinho. Cependant, la concurrence serait rude sur le dossier puisque des clubs comme Newcastle, Naples ou encore le Milan AC seraient également intéressés par le profil du joueur de 29 ans. De son côté, l’AS Roma aurait déjà fixé son prix pour son milieu de terrain.

L’AS Roma réclame environ 15M€ pour Veretout