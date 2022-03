Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche un énorme message sur la prolongation de Dembélé !

Publié le 22 mars 2022 à 17h10 par Th.B.

Afin de potentiellement oublier Angel Di Maria dont le contrat au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison, les décideurs parisiens songeraient à Ousmane Dembélé. Cependant, le FC Barcelone ne semblerait pas avoir lâché l’affaire quant à l’éventuelle prolongation de contrat du Français au Barça.

Bien que le FC Barcelone ait tenté à maintes reprises de se séparer d’Ousmane Dembélé lors du dernier mercato hivernal, ce dernier refusant de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain en baissant son salaire, le comité de direction blaugrana ne baisserait pas pour autant les bras quant à une éventuelle prolongation. De retour à son meilleur niveau depuis la fin de la session hivernale des transferts, Dembélé a une nouvelle fois été intenable lors du Clasico face au Real Madrid dimanche soir en délivrant deux passes décisives (4-0). Des prestations qui ne passeraient pas inaperçues du côté du PSG, qui songerait, selon RMC Sport, à le recruter à l’expiration de son contrat afin de combler le vide que laissera Angel Di Maria à l’occasion de la prochaine intersaison. Néanmoins, au vu de la déclaration du vice-président du FC Barcelone, le Barça ne compte pas laisser le champ libre au PSG dans l’opération Dembélé.

« Dans les mois à venir on pourra revoir ses agents »