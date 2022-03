Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux nouveaux dangers XXL pour ce dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 22 mars 2022 à 22h45 par A.C.

Paulo Dybala semble être une réelle cible pour Leonardo, qui souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain au terme de son contrat avec la Juventus.

Si nous vous avons révélé sur le10sport.com que rien n’est encore acté pour Kylian Mbappé, au sein du Paris Saint-Germain on se prépare à son éventuel départ. Et quoi de mieux que le remplacer... sans dépenser le moindre sou en indemnité de transfert ? Cela semble être le plan de Leonardo, puisque la presse italienne assure ce mardi que le PSG serait une option claire pour Paulo Dybala. Le vice-capitaine de la Juventus sera en effet libre après le 30 juin prochain et si le FC Barcelone ne semble pas du tout être dans le coup pour le moment, au PSG on devra se méfier de la concurrence de la Premier League.

Tottenham et Arsenal vont tenter leur chance