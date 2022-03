Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… La Juve lâche une bombe sur l’avenir de Dybala !

Publié le 21 mars 2022 à 21h00 par B.C.

Alors que la presse italienne a annoncé ce lundi que Paulo Dybala ne prolongerait pas son contrat, la Juventus a confirmé la nouvelle.

L’histoire entre Paulo Dybala et la Juventus touche à sa fin. Figure emblématique du club turinois depuis 2015, l’Argentin est libre à l’issue de la saison et n’a pas trouvé d’accord pour sa prolongation. Ce lundi, la presse italienne a annoncé que la rupture était totale entre les deux parties, de quoi rendre le départ de la Joya inéluctable. Ces dernières semaines, plusieurs clubs ont été annoncés sur les traces de Paulo Dybala, à l’instar du PSG, du FC Barcelone, de l’Inter ou bien de Tottenham. En attendant d’être fixé sur l’avenir de l’attaquant, la Juve a confirmé ce lundi soir que sa star ne prolongerait pas.

« La Juventus n'a pas renouvelé le contrat de Paulo Dybala »