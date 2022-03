Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est enfin fixé pour Alvaro Morata !

Publié le 22 mars 2022 à 22h30 par A.C.

Réclamé par Xavi cet hiver, Alvaro Morata pourrait bien passer sous le nez du FC Barcelone, avec la Juventus qui aimerait beaucoup le garder.

Voilà des mois qu’en Catalogne on parle d’Alvaro Morata. L’attaquant actuellement prêté à la Juventus semble être le favori de Xavi pour étoffer un poste d’attaquant fragilisé par la retraite anticipée de Sergio Aguero. Cet hiver Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé, mais le coach du FC Barcelone n’en aurait pas oublié Morata pour autant... qui ne semble toutefois pas vouloir le rejoindre. « Ce n'est pas à moi de décider, à mon grand regret. J'ai toujours voulu rester ici (à la Juventus) et si ce n'est pas possible, l'année prochaine, je serai le premier fan de Juve » a expliqué l’attaquant espagnol, au micro de DAZN . « Tout ce que je peux faire, c'est travailler dur jusqu'à la fin de la saison en essayant de gagner des titres, ce qui compte ». Du côté de la Juventus on semble en tout cas déjà avoir une décision pour la fin du prêt de Morata, qui appartient toujours à l’Atlético de Madrid.

Morata, la seule certitude de l’été de la Juve

D’après les informations de Paolo Bargiggia, les dirigeants de la Juventus voudront sans aucun doute garder définitivement Alvaro Morata bien au-delà de la fin de son prêt. Des négociations auraient déjà été ouvertes avec l’Atlético de Madrid pour baisser les 35M€ de son option d’achat, mais si un compromis semble pouvoir être trouvé, rien n’a encore véritablement avancé. Une chose semble certaine, avec le départ de Paulo Dybala à Turin on semble clairement avoir décidé de donner plus de place à Morata.