Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça sur ces dossiers brûlants de Xavi !

Publié le 22 mars 2022 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Gavi et Ronald Araujo négocieraient avec leur direction pour prolonger. Interrogé sur ces deux dossiers chauds ce mardi, Rafa Yuste a lâché toutes ses vérités.

Très performant sous les couleurs du FC Barcelone, Gavi (17 ans) et Ronald Araujo (23 ans) pourraient bientôt être récompensés de leurs efforts. En fin de contrat le 30 juin 2023, les deux jeunes talents du Barça négocieraient avec leur direction pour prolonger. Alors que Gavi et Ronald Araujo font forte impression ces dernières semaines, Joan Laporta est sous pression, puisqu'il pourrait être contraint de les vendre lors du prochain mercato estival s'il n'arrive pas à trouver un accord avec eux, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit à la fin de la prochaine saison. Interrogé par Catalunya Ràdio ce mardi, Rafa Yuste a fait une nouvelle mise au point sur les dossiers Gavi et Araujo. Et comme l'a expliqué clairement le vice-président catalan, le Barça fait le maximum pour les faire rempiler.

«Nous faisons tout notre possible pour ils restent pendant de nombreuses années»