Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi au cœur d'un énorme désaccord au Barça ?

Publié le 23 mars 2022 à 13h45 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi souhaiterait retourner au FC Barcelone, mais Joan Laporta et Xavi ne seraient pas sur la même longueur d'onde à ce sujet.

Arrivé libre l'été dernier, Lionel Messi vit une première saison plus que difficile au PSG où il n'a inscrit que 7 buts toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue 1. Et la star argentine aurait très mal vécu l'élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Résultat, l'avenir de Lionel Messi est déjà incertain au PSG bien que son contrat court jusqu'en juin 2023. Un retour au FC Barcelone sera même envisagé en interne.

Xavi veut rapatrier Messi, Laporta est moins chaud