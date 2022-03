Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rémy Cabella met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 24 mars 2022 à 19h30 par La rédaction

Libre de tout contrat après avoir résilié avec Krasnodar, Rémy Cabella est annoncé à l’ASSE. Le milieu offensif français a répondu aux questions sur son avenir, en précisant qu’il voulait rester en Europe.

Rémy Cabella ne s’attendait sûrement pas à revenir aussi vite en France. En raison de la guerre qui fait rage en Ukraine, l’ancien joueur de l’ASSE a été forcé de quitter Krasnodar. Depuis 2019, Rémy Cabella vivait une belle expérience en Russie, là où il a disputé plus de 60 matchs, avant de subitement faire ses valises. « J’étais persuadé que tout se tasserait au bout de quelques semaines et que je pourrais retourner y jouer. Sauf qu’on a vite compris que ça ne ferait qu’empirer. À partir de là, ma famille m’a dit : "Rémy, tu ne retourneras pas en Russie, c’est mort ! Tu vas rester avec nous." Moi, je voulais juste jouer au foot. Mais la situation était très compliquée, donc je suis resté en Corse. J’ai continué à échanger avec le club et, comme j’arrivais en fin de contrat en juin, les dirigeants m’ont proposé de résilier à l’amiable », explique Rémy Cabella dans un entretien accordé à So Foot . Mais à 32 ans, le champion de France 2012 va devoir trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. Sans surprise, la Ligue 1 est une option qui se dégage et l’ASSE en particulier. Son aventure avec Saint-Étienne s’était très bien passée et Cabella est resté très attaché au club stéphanois.

«Je veux rester en Europe»