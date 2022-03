Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme aveu de Bernardoni sur l’arrivée de Dupraz !

Publié le 23 mars 2022 à 20h00 par La rédaction

Beaucoup mieux depuis l’arrivée de Pascal Dupraz, l’ASSE se rapproche du maintien. Paul Bernardoni, le portier des Verts, en a dit plus sur le coaching de l’entraîneur stéphanois.

L’ASSE croit plus que jamais au maintien. 20ème avant l’arrivée de Pascal Dupraz, annoncée dès le 5 décembre par le10sport.com, Saint-Étienne est déjà remonté à la 18ème place. L’ancien entraîneur de Toulouse a réussi à motiver ses troupes et les supporters l’ont bien compris puisque Geoffroy-Guichard est de nouveau plein à craquer pour soutenir les Verts. Paul Bernardoni, arrivé cet hiver à l’ASSE, s’est confié sur le coaching de Pascal Dupraz.

«Ce n’est pas anodin que les gens reviennent au stade»