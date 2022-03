Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas prévient le Barça pour le transfert d'Haaland !

Publié le 23 mars 2022 à 19h15 par La rédaction

Malgré les difficultés économiques du club, le FC Barcelone suit Erling Haaland. Javier Tebas, le président de la Liga, maintient que le club catalan devra intensifier ses efforts pour attirer le Norvégien, de quoi rassurer le PSG.

Le dossier Haaland va commencer à faire de plus en plus parler de lui. Avec l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, le PSG lui cherche un successeur. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la priorité du club parisien. L’international norvégien a des envies d’ailleurs et il devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de saison. En plus du PSG, le FC Barcelone est aussi intéressé mais sa situation économique pourrait gêner.

« CVC n'est pas la seule solution pour que le Barça puisse signer Haaland »