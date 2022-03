Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce troublante de Pogba sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 23 mars 2022 à 17h45 par B.C.

Actuellement à Clairefontaine pour un rassemblement de huit jours, Paul Pogba s’est prononcé sur l’avenir très incertain de Kylian Mbappé, actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG.

À deux mois de la fin de saison, plusieurs internationaux français voient leur avenir s’inscrire en pointillé. C’est le cas notamment de Kylian Mbappé et Paul Pogba, au cœur des rumeurs à l’approche du mercato estival. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Mbappé possède déjà un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, tandis que Paul Pogba semble se diriger vers un départ de Manchester United. Le PSG fait notamment partie des clubs intéressés par le milieu de 29 ans. À l’occasion d’un entretien accordé à l’émission Tout le Sport , Paul Pogba est justement revenu sur la situation commune qu’il traverse avec Kylian Mbappé.

« Possible que Kylian décide avant moi… Si ce n’est pas déjà fait ? »