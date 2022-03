Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà lancé l’opération Pogba avec Raiola !

Publié le 23 mars 2022 à 16h45 par A.C.

Mino Raiola aurait récemment rencontré le Paris Saint-Germain, alors que son joueur Paul Pogba arrive au terme de son contrat avec Manchester United.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Voilà des mois que l’avenir du Français fait débat, avec son agent Mino Raiola qui semble avoir clairement écarté toute possible prolongation à Manchester United. Cela n’a pas tardé à alerter les plus grands clubs d’Europe et cela semble notamment être le cas du Paris Saint-Germain, où des grands changements devraient avoir lieu cet été. Leonardo rêve d’un nouveau gros coup à 0€ après Lionel Messi ou Gianluigi Donnarumma, mais devra tout de même faire face à une forte concurrence, avec notamment la Juventus qui rêve d’un retour de Pogba.

Une course à trois entre le PSG, la Juve et le Real Madrid