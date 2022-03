Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Pochettino ?

Publié le 23 mars 2022 à 14h15 par P.L.

Ne faisant clairement pas l'unanimité au PSG, Mauricio Pochettino est régulièrement annoncé sur le départ. De ce fait, l'Argentin disposerait d'une option en Premier League, à Manchester United. Cependant, l'entraîneur de 50 ans pourrait bien voir cette porte de sortie se fermer au profit d'un autre prétendant pour le poste.

Depuis qu’il est arrivé au PSG en 2021 pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment fait l’unanimité. D’ailleurs, l’entraîneur argentin nourrissait quelques envies de départ cet été. Quelques mois plus tard, la situation n’a pas l’air de s’être arrangée pour l’ancien de Tottenham. Depuis l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino serait plus que jamais sur la sellette. L’entraîneur de 50 ans disposerait de quelques options pour son avenir, dont un retour en Premier League avec Manchester United. Cependant, un autre concurrent au poste chez les Red Devils lui serait passé devant.

Ten Hag se rapproche de plus en plus de Manchester United