Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo pourrait plomber l'avenir de Pochettino !

Publié le 22 mars 2022 à 13h15 par A.M.

Bien décidé à s'asseoir sur le banc de Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait toutefois voir son profil être écarté à cause de Cristiano Ronaldo.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait toutefois pas honorer son bail jusqu'à son terme. Et pour cause, la saison parisienne est loin de répondre aux attentes. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le club de la capitale enchaîne les prestations quelconques, au mieux, en Ligue 1, ce qui ne laisse plus de place aux doutes concernant l'avenir de Mauricio Pochettino qui devrait être démis de ses fonctions à l'issue de la saison. Et l'Argentin souhaiterait se diriger vers Manchester United.

Le style Pochettino pas compatible avec Ronaldo ?