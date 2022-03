Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable annonce de Pochettino sur son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 13h45 par A.M.

Bien qu'il semble plus que jamais sur le départ, Mauricio Pochettino ne cache pas qu'il se verrait bien rester au PSG la saison prochaine alors que son contrat s'achève en juin 2023.

Dix jours après l'élimination du PSG contre le Real Madrid, des changements sont attendus en interne, à commencer par le poste de Mauricio Pochettino. Déjà sur la sellette avant même le fiasco madrilène, le technicien argentin semble désormais plus que jamais sur le départ et devrait perdre sa place. Plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image d'Antonio Conte ou Massimiliano Allegri, bien que la priorité se nomme Zinedine Zidane. Et pourtant, Mauricio Pochettino annonce que le projet du PSG est passionnant et qu'il se verrait bien poursuivre l'aventure alors que son contrat court jusqu'en 2023.

Pochettino se verrait bien rester au PSG