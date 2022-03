Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pourrait plomber les plans de Sergio Ramos !

Publié le 19 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Sergio Ramos a vécu une première saison très délicate au PSG où il n'a disputé que cinq rencontres. Malgré tout, l'international espagnol n'a pas l'intention de partir et compte bien honorer les termes de son bail. Toutefois, du côté de Doha, il y aurait beaucoup moins de certitudes à ce sujet.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présenté avec Sergio Ramos dont le contrat arrivait à son terme avec le Real Madrid. Le défenseur espagnol s'est donc engagé avec le club de la capitale où il devait apporter son expérience et son leadership au sein d'un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières saisons. Cependant, handicapé par des pépins physiques, Sergio Ramos n'a pu disputer que 5 rencontres cette saison et a même raté ses retrouvailles contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une situation qui commence à peser en interne alors que le contrat de l'ancien capitaine de la Roja court jusqu'en juin 2023. Dans les colonnes de L'Equipe , Leonardo ne cachait pas un certain malaise. « On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie », assurait le directeur sportif du PSG.

Ramos veut rester, mais Doha n'a pas tranché