Mercato - PSG : Pochettino va connaître un énorme coup dur pour son avenir !

Publié le 22 mars 2022 à 9h45 par A.M.

Alors qu'il souhaiterait revenir en Premier League, Mauricio Pochettino verrait la porte de Manchester United se refermer où Erik ten Hag est désormais la grande priorité.

Bien que son contrat court jusqu'en juin 2023 avec le PSG, l'avenir de Mauricio Pochettino ne semble plus s'inscrire du côté du club de la capitale. Et pour cause, depuis plusieurs mois, le technicien argentin ne reste pas insensible face aux intérêts de nombreux clubs, et la situation actuelle du PSG, éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions, ne laisse plus de doute pour son avenir. Encore faut-il trouver une porte de sortie.

Manchester United aurait choisi Erik ten Hag