Mercato - PSG : Cette sortie surréaliste sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 23 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que la plupart des observateurs attendent un départ de Mauricio Pochettino, Mickaël Landreau explique quant à lui il aimerait bien voir le technicien argentin rester au PSG.

Malgré la situation actuelle du PSG, Mauricio Pochettino affichait samedi en conférence de presse sa volonté de poursuivre l'aventure sur le banc parisien : « Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés ». Une déclaration surprenante compte tenu du fait que la tendance est clairement à un départ. Et pourtant, Mickaël Landreau veut voir Mauricio Pochettino reste au PSG.

Landreau veut voir Pochettino rester