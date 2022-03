Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à prendre une décision fracassante pour Neymar ?

Publié le 23 mars 2022 à 19h10 par A.C.

Parmi les joueurs les plus critiqués après l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Neymar semble en plein doute pour son avenir.

Que se passe-t-il avec Neymar ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde il y a encore quelques années, le Brésilien semble décliner depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. La faute à des nombreuses blessure, qui ne lui ont jamais permis de faire une saison pleine avec le PSG, alors que certains observateurs vont beaucoup plus loin en pointant des problèmes plus profonds. « C’est terrible. Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé » a récemment lâché Daniel Riolo, sur RMC Sport . « Ça se voit, Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance. Il veut limite bouffer le PSG, il a la haine. Il ne s’entraîne plus, il ne vient pas pour s’entraîner, il n’est pas en état de s’entraîner, ce n’est plus un joueur de foot. Limite, il cherche à plomber le club de l’intérieur. (…) Il est vraiment dans le règlement de comptes. (…) Neymar, c’est grave. Si Neymar n’est pas viré, le PSG est en danger de mort ». Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir...

Un divorce devenu inévitable ?