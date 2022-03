Foot - PSG

PSG - Malaise : Un proche de Neymar recadre Daniel Riolo !

Publié le 23 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Alors que Neymar est l’une des têtes de turc de Daniel Riolo ces derniers temps, Lucas Paqueta est monté au créneau après les accusations au sujet de la star du PSG au niveau de ses arrivées alcoolisé aux entraînements.

Depuis quelques jours, Daniel Riolo ne cesse d’attaquer l’institution du PSG lors de ses prises de parole sur les ondes de RMC . Et ces dernières heures, le consultant n’a pas manqué d’en rajouter une couche sur Neymar et sa présence néfaste au Paris Saint-Germain. « C’est terrible. Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé. Ça se voit, Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance. Il veut limite bouffer le PSG, il a la haine. Il ne s’entraîne plus, il ne vient pas pour s’entraîner, il n’est pas en état de s’entraîner, ce n’est plus un joueur de foot. Limite, il cherche à plomber le club de l’intérieur. (…) Il est vraiment dans le règlement de comptes. (…) Neymar, c’est grave. Si Neymar n’est pas viré, le PSG est en danger de mort ».

« Un gros manque de respect de transmettre des informations qui ne sont pas vraies »