PSG - Malaise : Après Neymar, Verratti revient sur la déroute contre le Real Madrid !

Publié le 22 mars 2022 à 23h15 par La rédaction

Deux semaines après l’élimination contre le Real Madrid, Marco Verratti est revenu sur les faits et s’est excusé auprès des supporters du PSG.

La pilule n’est pas encore passée pour Paris. Deux semaines après l’élimination catastrophe contre le Real Madrid, le PSG a encore des séquelles, en témoigne la piètre performance des hommes de Mauricio Pochettino à Monaco dimanche dernier (3-0). Hormis assurer le 10ème titre de champion de France, la saison du PSG est déjà finie. Actuellement en sélection avec l’Italie, Marco Verratti est revenu sur ce nouveau fiasco européen quelques jours après son coéquipier Neymar.

«Nous sommes désolés de l'élimination en Ligue des Champions»