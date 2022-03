Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino, Leonardo... Daniel Riolo fracasse Al-Khelaïfi !

Publié le 21 mars 2022 à 21h10 par A.D.

Depuis la déroute face au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi a préféré garder le silence. Alors que le PSG a sombré face à l'AS Monaco, Daniel Riolo a adressé un tacle au président parisien.

En huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a vécu un véritable cauchemar au Santiago Bernabeu. Et cette élimination semble avoir laissé beaucoup de traces. S'ils ont fait le job quelques jours plus tard face à Bordeaux (3-0, dimanche 13 mars), les hommes de Mauricio Pochettino ont pris une énorme claque face à l'AS Monaco ce dimanche (défaite 3-0). Et à en croire Daniel Riolo, le vestiaire du PSG serait totalement désuni depuis la déroute face au Real Madrid. « Le PSG n'est plus un club. Il y a une fracture dans le vestiaire entre plusieurs joueurs qui ne se parlent plus. Neymar est totalement perdu. (Lionel) Messi n'a pas voulu venir prétextant qu'il était malade. Ils ne jouent plus, il n'y a plus rien, plus de fil conducteur » , a expliqué Daniel Riolo ce dimanche soir, avant de pointer Nasser Al-Khelaïfi du doigt.

«Le président n'a pas dit un mot, les boulons auraient dû être resserrés et rien»