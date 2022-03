Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps répond au gros coup de gueule de Mbappé !

Publié le 21 mars 2022 à 15h15 par D.M.

Après la défaite du PSG face à l'AS Monaco ce dimanche, Kylian Mbappé n'a pas caché sa colère devant les journalistes. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s'est prononcé sur cette sortie.

Après avoir été éliminé par le Real Madrid en Ligue des champions, le PSG peine à relever la tête. Le club parisien s’est incliné lourdement face à l’AS Monaco ce dimanche (3-0). Une défaite inexcusable pour Kylian Mbappé, qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule au micro de Prime Vidéo. « On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans » a confié le joueur, qui retrouve ce lundi l’équipe de France.

« Ses prises de parole ont du poids »