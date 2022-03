Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar sort du silence après la claque à Monaco !

Publié le 20 mars 2022 à 23h45 par B.C.

Auteur d’une nouvelle prestation décevante avec le PSG contre Monaco (3-0), Neymar a posté un message fort sur ses réseaux sociaux.

Ce dimanche, le PSG a connu une nouvelle défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0). Un revers qui fait mal aux hommes de Mauricio Pochettino, clairement en manque d’envie une semaine après avoir pourtant subi les foudres du public du Parc des Princes à l’occasion de la rencontre face à Bordeaux. « On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. (…) On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans, nous avons perdu », a lâché Kylian Mbappé après cette défaite cinglante, tandis que Mauricio Pochettino a également tenu des propos forts : « C’est inadmissible. On ne peut pas commencer le match de cette manière. Il y a de la honte, parce qu’on est des compétiteurs. Il faut maintenant aller de l’avant et effacer, enfin, la frustration de la Ligue des champions en pensant à donner le meilleur de soi-même pour le club, pour l’institution. »

« Ne jamais abandonner »