Foot - PSG

PSG - Clash : Al-Khelaïfi, Leonardo… Ces révélations ahurissantes sur la crise à Paris !

Publié le 20 mars 2022 à 18h30 par B.C.

Alors que le PSG enchaîne les contreperformances et s’est lourdement incliné ce dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0), l’ambiance serait exécrable au sein du club, que cela soit dans le vestiaire ou dans les bureaux de la direction.

Avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma l’été dernier, le PSG espérait enfin décrocher le Graal cette saison, à savoir la Ligue des champions. Le club de la capitale semblait en effet avoir vaincu ses vieux démons européens, avec une finale et une demi-finale de Ligue des champions lors des deux dernières saisons. Finalement, il n’en était rien, et le PSG a de nouveau chuté dès les huitièmes de C1, et ce malgré la belle victoire à l’aller contre le Real Madrid. Le fiasco de trop pour les supporters parisiens, qui n’ont pas hésité à prendre en grippe leurs joueurs le week-end dernier à l’occasion de la réception de Bordeaux, en visant principalement Neymar et Lionel Messi, symboles du projet QSI. La situation ne s’est pas arrangée ce dimanche, avec la claque reçue à Monaco (3-0), au terme d’une prestation insipide de la part des hommes de Mauricio Pochettino, ce qui pourrait plomber une ambiance déjà très tendue en interne.

Pochettino, Al-Khelaïfi, Leonardo... Le malaise est profond au PSG