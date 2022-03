Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino pousse un énorme coup de gueule après la claque à Monaco !

Publié le 20 mars 2022 à 16h45 par B.C. mis à jour le 20 mars 2022 à 16h47

Après la claque reçue sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0), Mauricio Pochettino n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la prestation du PSG.

Auteur d’une prestation insipide sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG a subi une lourde défaite (3-0) ce dimanche, avec un manque d'envie flagrant, une semaine après l’accueil houleux réservé par le public du Parc des Princes. « On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles , a réagi Kylian Mbappé au micro de Prime Vidéo après cette claque. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans, nous avons perdu. » De son côté, Mauricio Pochettino était également dépité en conférence de presse, évoquant un sentiment de « honte » après ce résultat.

« C’est inadmissible. (…) Il y a de la honte »