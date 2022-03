Foot - PSG

Malaise - PSG : Critiqué à Paris, Lionel Messi reçoit d'énormes soutiens !

Publié le 20 mars 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Conspué par le public du Parc des Princes et par certains observateurs, Lionel Messi peut compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers en sélection argentine.

Le début d’aventure de Lionel Messi à Paris n’est pas un long fleuve tranquille. Attendu par les supporters du PSG, l’international argentin était censé apporter son talent et son expérience à un groupe, en difficulté depuis plusieurs années lorsque le niveau augmente en Ligue des champions. Mais depuis son arrivée dans la capitale en août dernier, le joueur n’est plus que l’ombre de lui-même. En Ligue 1, la Pulga n’a inscrit que deux buts depuis le début de la saison, alors qu’elle avait empilé les réalisations sous le maillot du FC Barcelone lors du dernier exercice (30 buts en Liga). Son manque de participation au repli défensif a été pointé du doigt par certains observateurs, comme Daniel Riolo, qui n’hésite pas à s’en prendre à Lionel Messi. « Alors il a bobo Messi ? Il est souffrant ? Ah oui on ne doit pas critiquer car sa carrière tout ça. Comme il a été fantastique avant, il a le droit de venir au PSG pour ne rien faire. Logique. Tellement logique. Quel fiasco » a lâché encore le chroniqueur de RMC ce samedi, en référence à l’absence du buteur face à l’AS Monaco ce dimanche. Les supporters du PSG commencent, eux aussi, à perdre patience avec l’attaquant de 34 ans. Irrité après l’élimination de l’équipe face au Real Madrid en Ligue des champions, le public du Parc des Princes a conspué Lionel Messi dimanche dernier lors de la réception des Girondins de Bordeaux. Mais dans ces moments difficiles, Lionel Messi peut compter sur le soutien de ses partenaires au PSG, mais aussi de ses coéquipiers en sélection..

Messi est soutenu en Argentine