Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible aveu sur le niveau de Lionel Messi…

Publié le 19 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter la première saison de Lionel Messi au PSG, Nicolas Anelka reconnaît qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Argentin rencontre autant de difficultés en Ligue 1.

Arrivé libre l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a découvert un tout nouvel environnement. En effet, c'était la première fois que l'attaquant argentin quittait la Catalogne et son intégration au PSG semble donc compliquée puisqu'il n'a inscrit que 2 buts en Ligue 1 depuis le début de saison. Un total famélique pour Lionel Messi, ce qui étonne Nicolas Anelka qui voyait La Pulga flamber dans le Championnat de France.

«Je pensais que Messi allait se balader dans le championnat de France»