PSG - Malaise : Pochettino monte au créneau pour Wijnaldum !

Publié le 19 mars 2022 à 23h45 par P.L.

Depuis son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum peine à se montrer convaincant. Mais le Néerlandais bénéficie toujours du soutien de Mauricio Pochettino.

Alors qu’il était en fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s’est engagé avec le PSG l’été dernier. Cependant, le milieu de terrain néerlandais peine à se faire une place dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Et ses performances laissent à désirer. Pour le moment, le joueur de 31 ans n’est pas convaincant. De ce fait, Georginio Wijnaldum est régulièrement la cible de certaines critiques. Néanmoins, Mauricio Pochettino a tenu à défendre son joueur en conférence de presse.

« Son implication est totale »