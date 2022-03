Foot - PSG

PSG : Mbappé tape du poing sur la table après Monaco !

Publié le 20 mars 2022 à 14h56 par A.D. mis à jour le 20 mars 2022 à 15h23

Ce dimanche après-midi, le PSG a été balayé par l'AS Monaco. Après la rencontre, Kylian Mbappé a tiré sur la sonnette d'alarme.