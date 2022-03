Foot - PSG

PSG : L'énorme sortie de William Saliba sur Kylian Mbappé !

Publié le 20 mars 2022 à 11h46 par A.D.

Prêté par Arsenal cette saison, William Saliba a eu l'occasion de se frotter à tous les meilleurs attaquants de Ligue 1. Comme l'a reconnu le défenseur de l'OM, celui qui lui donne le plus de fil à retordre, c'est Kylian Mbappé.