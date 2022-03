Foot - PSG

PSG - Malaise : Quelque chose s’est cassé entre Mbappé... et le Parc des Princes !

Publié le 19 mars 2022 à 19h45 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé semble s’approcher doucement mais surement d’un départ du Paris Saint-Germain, avec le Real Madrid prêt à l’accueillir les bras ouverts.

En Espagne, on assure que tout est déjà bouclé : Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. La vérité est pourtant quelque peu différente. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe effectivement un accord de principe entre la star française et le club madrilène, mais aucune décision finale n’a encore été prise. Des discussions ont et auront encore lieu avec le Paris Saint-Germain, qui espère toujours pouvoir inverser la tendance sur la toute fin, probablement avec un contrat de courte durée. Les récentes évènements pourraient toutefois ne pas jouer en faveur du PSG...

Mbappé n’a pas du tout apprécié les sifflets de ses supporters