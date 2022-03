Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Neymar… La sortie forte de Pochettino sur ses stars !

Publié le 20 mars 2022 à 18h45 par La rédaction

Alors que le PSG vient de subir une nouvelle défaite à Monaco (3-0), Mauricio Pochettino pense que le problème est collectif, et ne vient pas uniquement des individualités.

Le Paris Saint-Germain est en difficulté. Battus 3-0 par l’AS Monaco, les hommes de Mauricio Pochettino traversent une période délicate, et totalisent 4 défaites lors des 6 dernières rencontres. Depuis plusieurs matchs, certains joueurs sont particulièrement pointés du doigt, à l'instar de Neymar. Cependant, d’après l’entraineur du PSG, le problème est collectif et il ne faut pas se concentrer uniquement sur les individualités.

« Je ne crois pas que se focaliser sur des individualités ne soit juste et nous aide »