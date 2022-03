Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi... La terrible révélation de Riolo sur le vestiaire !

Publié le 21 mars 2022 à 13h45 par A.D.

Victime d'un nouveau scénario catastrophe en Ligue des Champions, le PSG a été balayé par l'AS Monaco ce dimanche. Selon Daniel Riolo, le vestiaire de Mauricio Pochettino se serait totalement désuni.

La déroute face au Real Madrid a fait très mal au PSG. Eliminés en huitième de finale de la Ligue des Champions après avoir vécu un terrible scénario, les hommes de Mauricio Pochettino ont été méconnaissables face à l'AS Monaco. Passé totalement à côté de son match, le PSG s'est incliné largement sur la pelouse du Louis II (3-0). Et selon Daniel Riolo, cette défaite est le reflet d'une fracture au sein du vestiaire parisien.

«Il y a une fracture dans le vestiaire entre plusieurs joueurs qui ne se parlent plus»