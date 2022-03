Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo réclame une révolution à Paris !

Publié le 21 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Témoignant de problèmes institutionnels et sportifs profonds au PSG, Daniel Riolo a pris la parole sur son compte Twitter en réclamant une totale révolution au sein du club de la capitale.

En l’espace de cinq rencontres disputées en Ligue 1, le PSG affiche un bilan plus que simplement mitigé. En plus du revers concédé dimanche à Monaco (3-0), le Paris Saint-Germain s’est incliné à deux autres reprises face au FC Nantes (3-1) et à l’OGC Nice (1-0) pour seulement deux victoires. Sans oublier la déroute en 1/8ème de finale de la Ligue des champions le 9 mars dernier sur la pelouse du Real Madrid (3-1) qui a engendré l’élimination du Paris Saint-Germain. Chroniqueur pour RMC Sport , Daniel Riolo avait déjà proposé lors de l’ After Foot de prendre la place du président Nasser Al-Khelaïfi.

« Plusieurs joueurs, coaches doivent passer à la compta et être dégagés sur le champ ! »