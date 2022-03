Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme colère de Kylian Mbappé !

Publié le 21 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Alors que le PSG a sombré sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3), Kylian Mbappé a poussé un énorme coup de gueule à l'issue de la rencontre.

Le PSG n'a visiblement pas digéré l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. En effet, malgré une large victoire contre Bordeaux dimanche dernier (3-0), les Parisiens ont sombré sur la pelouse de l'AS Monaco ce dimanche (0-3). Et cette débâcle n'a pas du tout plu à Kylian Mbappé qui a poussé un énorme coup de gueule à l'issue de la rencontre.

«On doit rester professionnels et se respecter»