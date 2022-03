Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino tire la sonnette d'alarme après l'humiliation à Monaco !

Publié le 20 mars 2022 à 15h14 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2022 à 15h15

La prestation du PSG face à l'AS Monaco ce dimanche (3-0) n'a pas été du gout de Mauricio Pochettino. Le technicien a évoqué sa déception après cette lourde défaite.