PSG - Malaise : Neymar, Messi… Daniel Riolo fracasse l’équipe de Pochettino après Monaco !

Publié le 20 mars 2022 à 23h10 par La rédaction

Alors que le PSG s'est lourdement incliné contre Monaco (3-0) dimanche, Daniel Riolo n’a pas hésité à critiquer violemment la prestation des Parisiens.

Opposé à l’AS Monaco pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a subi une grosse déroute. Battus sévèrement 3-0, les Parisiens n’y arrivent plus, et totalisent 4 défaites lors des 6 dernières rencontres. Après les éliminations en 8èmes de finale de Coupe de France face à Nice, de Ligue des Champions contre le Real Madrid, et les matchs perdus en Championnat, c'en est trop pour Daniel Riolo, qui n’y a pas été de main morte au moment d’évoquer la saison du PSG.

« Le PSG a décidé d’être ridicule et honteux jusqu’à la fin de la saison ? »