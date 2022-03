Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo lâche encore d'énormes révélations sur Neymar !

Publié le 23 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Toujours très virulent à l'égard de Neymar, Daniel Riolo en a rajouté une couche et ne mâche pas ses mots contre le numéro 10 du PSG.

Voilà plusieurs mois que Daniel Riolo n'épargne pas Neymar dans ses analyses. Et depuis l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, le journaliste de RMC est encore plus dur avec le Brésilien. Pour l' After Foot , Daniel Riolo fait même certaines révélations hallucinantes sur Neymar.

«Il veut limite bouffer le PSG, il a la haine. Il ne s’entraîne plus»