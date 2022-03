Foot - PSG

PSG - Malaise : C’est le feu dans le vestiaire !

Publié le 22 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG traverse une période délicate depuis son élimination en quart de finale de la Ligue des champions, Daniel Riolo fait d'énormes révélations la situation en interne.

Rien ne va plus au PSG. L'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions a visiblement fait très mal dans les têtes parisiennes comme en témoigne la terrible prestation contre l'AS Monaco qui s'est conclue par un revers cinglant (0-3). Il faut dire que selon Daniel Riolo, dans le vestiaire, ça commence à chauffer sérieusement.

Le terrible constat de Riolo