Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi reçoit un nouveau message très fort !

Publié le 21 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Sifflé par une partie du public du Parc des Princes il y a une semaines, Lionel Messi reçoit un nouveau soutien de la part d'un compatriote.

L'élimination contre le Real Madrid ne passe pas auprès des supporters du PSG qui n'ont pas hésité à siffler certains de leurs joueurs et non des moindres puisque Neymar et Lionel Messi ont particulièrement été ciblés. Le septuple Ballon d'Or reçoit toutefois de nombreux soutiens ces derniers jours, à l'image de celui de Nicolas Tagliafico.

Tagliafico défend Messi