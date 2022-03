Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Neymar... Les coups de gueule s'enchainent après Monaco !

Publié le 21 mars 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Au lendemain de la déroute face au Real Madrid, le PSG s'est imposé largement face aux Girondins de Bordeaux, avant de prendre une claque à Monaco. Marqués par la correction reçu au stade Louis II, Mauricio Pochettino et ses joueurs n'ont pas hésité à taper du poing sur la table.

Après avoir vécu un cauchemar au Santiago Bernabeu en Ligue des Champions, le PSG se devait de relever la tête pour remporter le seul titre encore possible de la saison : le Championnat. Tombeur des Girondins de Bordeaux (3-0), les hommes de Mauricio Pochettino avait à coeur de confirmer sur la pelouse de l'AS Monaco ce dimanche. Toutefois, ils sont totalement passés à côté de leur match et se sont inclinés lourdement (0-3). Une lourde défaite qui n'a pas manquée de faire réagir Kylian Mbappé. « On a perdu, on a joué contre une belle équipe qui joue l'Europe. Ils avaient envie, ils ont respecté leur plan de jeu. J'espère qu'ils accrocheront l'Europe. Ils méritent la victoire aujourd’hui. L'objectif est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans, nous avons perdu » , a pesté l'attaquant du PSG au micro de Prime Vidéo peu après le coup de sifflet final.

«Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait»

En plus de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a également fait part de sa colère après la large défaite face à l'AS Monaco, répondant ainsi à la sortie fracassante de son numéro 7. « Je ne sais pas ce que Kylian a dit, je ne l’ai pas encore entendu. C’est important d’entendre ses mots parce qu’ils peuvent être sortis de leur contexte. J’ai dit qu’il était inacceptable de commencer un match de cette manière. Nous avons la responsabilité que cela ne se passe à nouveau et que nous fassions beaucoup mieux que cela. Je crois que le respect envers le club, nos fans et ceux qui nous soutiennent doit toujours être présent, que nous gagnons ou perdons. Mais aujourd’hui, nous ne l’avons pas montré, surtout au début du match » , a regretté le coach du PSG dans un premier temps, avant d'en remettre une couche en conférence de presse : « C’est inadmissible. On ne peut pas commencer le match de cette manière. Il y a de la honte, parce qu’on est des compétiteurs. Il faut maintenant aller de l’avant et effacer, enfin, la frustration de la Ligue des champions en pensant à donner le meilleur de soi-même pour le club, pour l’institution. On n’avait pas l’esprit de lutte, pas le bon esprit pour se battre contre une équipe qui était touchée après avoir subi une élimination en Ligue Europa. Notre première mi-temps est inacceptable ! »

«C’est inadmissible... C’est catastrophique»